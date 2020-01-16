Андрей Пальчевский прокомментировал появившиеся в сети записи якобы разговора премьер-министра Алексея Гончарука с коллегами по Кабмину и руководством Нацбанка

По этому поводу украинский телеведущий и бизнесмен записал видеообращение, передает Politeka.net. (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз)

«Алеша вдруг заявляет, что у президента туманное представление об экономике и примитивное представление еще о чем-то. Мы, выбирая Зеленского, понимали, что никакого другого представление у него об экономике быть не может. За исключением абсолютных идеалистов, которые думали, видимо, что в 95-м Квартале вечером штудировали Карла Маркса или Адама Смита, и Владимир Александрович быстро бегал сдавать это в Институт экономики Академии наук. Этого естественно не было», - отметил он.

При этом Пальчевский считает, что в сложившейся ситуации президент Владимир Зеленский обязан уволить Гончарука.

«Надо понимать, что если Владимир Зеленский не уволит премьер-министра, при котором распоясались все эти жулики под названием министры и руководители госпредприятий, выписывая себе зарплаты в сто или тысячу раз больше, чем работники этих ведомств, то хромым утенком останется не только Алексей Гончарук, который с сегодняшнего дня, понятное дело, растерял остатки авторитета, но и Владимир Зеленский, при котором не происходит смены подобного рода людей», - подчеркнул телеведущий.

Пальчевский подчеркнул, что в противном случае Зеленский рискует потерять свой авторитет.

«Менять подобного рода людей просто необходимо. Они должны чувствовать себя «подвешенными», Зеленский не будет терять свой авторитет. Потому что, вы знаете, авторитет там, на верху, это только когда боятся. За совесть у нас министры не работают, только за страх», - подытожил он.

Напомним, «слуги народа» сцепились на заседании фракции из-за Гончарука: «дошло до…».

Как сообщала Politeka, появились фото скандального совещания с Гончаруком, все в сборе.

Также Politeka писала, что Гончарук признался во всем, появилась новая часть прослушки: «Ухандохали экономику, у нас нет планов».