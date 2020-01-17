Депутаты от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» готовятся добиваться в Конституционном суде отмены закона «О полном общем среднем образовании», если президент Владимир Зеленский его подпишет

Об этом сообщил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук, говорится на официальном сайте оппозиционной политсилы.

В ОПЗЖ указанный закон называют дискриминационным и антиконституционным.

По словам Медведчука, принятый Верховной Радой закон «О полном общем среднем образовании» устанавливает, что русскоязычные учащиеся 5-го класса имеют право лишь на 20% уроков на родном языке, а для детей, говорящих на языках ЕС, годовой объем учебного времени на родном языке в 4 раза больше.

«Власть в своем неприкрытом цинизме дошла до того, что делит украинских детей на сорта: украиноязычные, дети национальных меньшинств, говорящие на официальных языках ЕС, и дети, говорящие на других языках (в первую очередь, конечно, речь идет о русскоязычных детях)… Принятый закон прямо нарушает статьи 10, 11, 22, 24, 53 Конституции Украины, предусматривающие право на свободное использование, развитие русского языка в Украине, на получение образования на родном языке, развитие языковой самобытности национальных меньшинств Украины», – отметил политик.

Виктор Медведчук также добавил, что Венецианская комиссия рекомендовала пересмотреть положения закона, предусматривающие «дифференцированное обращение с языками коренных народов, языками национальных меньшинств, которые являются официальными языками ЕС, и языками национальных меньшинств, которые не являются официальными языками ЕС».

Политик отметил, что несмотря на это власть Зеленского все равно приняла закон, узаконивший деление украинских детей на сорта и нанесший очередной удар по правам русскоязычных граждан.

«Этот закон («О полном общем среднем образовании». – Ред.) – очередной шаг, свидетельствующий о продолжении преступной политики дискриминации русского языка и русскоязычного населения, которую проводила прежняя власть и проводит действующая», – подчеркнул Виктор Медведчук.

Он добавил, что его политсила настроена решительно.

«Поэтому в случае подписания президентом Зеленским данного закона депутаты от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" обратятся в Конституционный суд Украины для отмены этого дискриминационного и антиконституционного акта», ‒ сообщил парламентарий.

Напомним, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук ранее заявлял, что, невзирая на Конституцию, нынешняя украинская власть во главе с президентом Зеленским проводит политику дискриминации русского языка и русскоязычного населения.