Европейский суд по правам человека обязал Украину выплатить скандальной экс-мэру Славянска Неле Штепе 3,6 тыс. евро компенсации.

Как сообщил адвокат Штепы Александр Шадрин, суд признал, что Украина нарушала ее права на свободу и справедливый суд, передает «Громадське».

Напомним, что Штепу задержали в 2014 году. Украинская сторона обвиняла Штепу в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также создание террористической группы. Кроме этого, ее обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины. Долгое время Штепа находилась в тюрьме, в 2017 году ее отпустили под домашний арест, а в 2018 году срок домашнего ареста подошел к концу. С тех пор заседания по делу женщины постоянно переносятся.

По словам адвоката, сейчас Неля Штепа ждет вызова в суд. Где она находится в данный момент он не знает, но отмечает, что у нее нет ограничений на передвижение.

Стоит отметить, что изначально сепаратистка требовала возместить ей 21 450 евро за судебные расходы, 8500 евро в виде компенсации утраченной зарплаты и 30000 евро за моральный ущерб. Суд постановил, чтобы Украина заплатила 2600 евро за моральный ущерб и 1000 евро за судебные расходы.

ЕСПЧ признал украинскую сторону виновной не потому, что считает невиновной Нелю Штепу. В ЕСПЧ постановили, что Украина не провела судебное разбирательство в разумные сроки.

Кстати, осенью 2019 года ЕСПЧ признал незаконной люстрацию и постановил выплатить 5 тысяч евро каждому заявителю в качестве морального ущерба. В суде решили, что украинская сторона нарушила право госслужащих на уважение частной и семейной жизни.

Напомним, что Нелля Штепа может не дожить до приговора суда.

А Politeka писала, что скандальная любительница Путина Штепа облапошила украинцев: подробности решения суда.

Также Politeka сообщала, что Штепа заявила, якобы донецких террористов финансировал Яценюк.