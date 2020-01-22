Сегодня плохо организованная Украина находится под тотальным влиянием внешних сил, которые определяют ее политику

Об этом в интервью «Хвиле» заявил влиятельный бизнесмен Сеяр Куршутов, отвечая на вопрос относительно того, насколько справедливо утверждение, что украинскую политику определяет ограниченное количество людей.

«Украинскую политику определяют несколько факторов, и ни один из них — это не украинские политики», — считает Сеяр Куршутов.

«Мы страна, ВВП которой сравним с 3-5-дневной выручкой Alibaba Express. Джек Ма недавно к нам в Украину приезжал. С ним всем фоткались, писали посты в Facebook, но ни у кого не возникло мысли, прежде всего, у нашего премьер-министра, что он фотографируется с человеком, который создал бизнес, трехдневная выручка которого сравнима с ВВП Украины (в праздничные дни выручка Alibaba достигает под 100 млрд долларов за 3-4 дня – прим. Ю. Романенко)», — отметил он.

По его мнению, пока Украина «будет оставаться бедной страной без устоявшихся институтов, то мы будем находиться под влиянием внешних сил: будь то американцы, международные доноры, россияне или кто-то еще. Мы всегда будем от кого-то зависеть».

«Проблема в том, что мы маленькие, бедные и достаточно плохо организованные люди, которые не могут противостоять внешней, как открытой агрессии с Востока, так и скрытой агрессии от других мировых игроков», — считает Сеяр Куршутов.