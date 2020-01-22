Для того, чтобы Украина вышла из хаоса и встала на твердый путь развития ей необходим консенсус правящей элиты

Об этом в интервью «Хвиле» заявил влиятельный бизнесмен Сеяр Куршутов.

«Невозможно достигать консенсуса, когда нет арбитража. Мы с тобой всегда договоримся, потому что мы люди разные. Я с себе подобными, я таких людей знаю, договориться не могу без особой нужды. Потому что каждый хочет забрать все – это житейский принцип у некоторых людей. Также и эти люди (правящая элита – прим. Ю. Романенко). Они не видят смысла договариваться. Их никто к этому не принуждает. Государство должно быть арбитром», — утверждает он.

По его мнению, «консенсус элит – это важнейший элемент для стойкости конструкции государства, для образования прочных государственных институтов и нормального поступательного развития».

«Поэтому в интересах руководителей государства — достигнуть консенсус этих элит», — говорит Сеяр Куршутов.

При этом он считает, что важную роль в таком консенсусе могут сыграть силовые и правоохранительные структуры, которые способны принуждать.

«Страну спасут силовики. На первой стадии. Я не могу комментировать действия силовиков, но считаю, что укрепление силовой вертикали – это важная основа для стабилизации ситуации в государстве и поступательного развития», — резюмировал Сеяр Куршутов.