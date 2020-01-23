Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о новых переговорах с Россией

Важное заявление он сделал в комментарии СМИ в Иерусалиме, сообщает Офис президента.

Зеленский рассказал, сто Украина и Россия начали переговоры об обмене пленными.

Зеленский сообщил, что Украина готовит трек - обмен с временно оккупированными территориями. Он добавил, что список на обмен уже согласован в Минске, но будет дополняться перечень установленных лиц

"И отдельный трек - мы уже начали разговор с Российской Федерацией по обмену украинцев - всех, включая крымскими татарами, других украинцев, находящихся на территории России", - сказал Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский рассказал об отношениях с российским коллегой Владимиром Путиным.

Зеленский уверяет, что отношения находятся на начальном этапе, однако глава Кремля понимает его позицию о том, что Украина является независимой страной.

"Я не знаю, о чем он (Путин - ред.) думает. Он не сказал мне. Я думаю, он понимает мое отношение: Украина - независимая страна. Мы великая страна, крупнейшая в Европе. Я думаю, что он понимает. Что он думает об этом? Это в его голове", - заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что с Путиным у него начался диалог: было несколько телефонных звонков, состоялась встреча в Нормандском формате.

Отметим, юрист-международник, экс-представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин прогнозирует, что российская Федерация собирается решить свои проблемы за счет торга с украинскими властями.

В частности, юрист-международник сделал предположение, что за воду в Крыму, будут предлагать освобождение политических заложников.

Напомним, о чем Зеленский договорится с Путиным 23 января: официальное заявление.

Как сообщала Politeka, Зеленский признался Меркель, о чем договаривается с Путиным: "Очень благодарны".

Также Politeka писала, что появился новый ультиматум Путина для Зеленского: "Пленные в обмен на...".