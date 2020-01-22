Встреча Владимира Зеленского с Владимиром Путиным в Израиле пока не планируется

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на заявление Офиса президента Украины. В то же время, возможность проведения переговоров между президентами Украины и России не исключается.

В ОП подчеркнули, что если такая встреча все же состоится, Владимир Зеленский намерен поднять на ней только один вопрос: дальнейший обмен пленными.

Отмечается, что в рамках своего визита в Израиль, который состоится 23 января, президент Украины примет участие в мероприятиях пятого Всемирного форума памяти Холокоста, а также проведет встречи с Президентом Государства Израиль Реувен Ривлин, премьер-министром Биньямином Нетаньяху, спикером Кнессета Юлием Эдельштейном и представителями деловых кругов Израиля.

В то же время в Кремле заявили, что у Путина не запланированы никакие двусторонние встречи с лидерами других государств в Израиле. У президента РФ заявили, что программа его визита и без того «насыщенна мероприятиями», поэтому у него якобы не будет на это времени. В России заявили, что Путину поступали запросы от других стран, в том числе и от Зеленского, однако «из-за плотного графика продолжительные контакты вряд ли возможны».

Впрочем, российская сторона также формально не отказалась от возможных переговоров. В Кремле не исключили, что президенты смогут пообщаться «на ногах».

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Владимир Зеленский планирует принять участие в памятных мероприятиях в рамках Всемирного форума Холокоста, посвященного 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц. Официальный визит президента в Израиль состоится 23-24 января.

В пресс-службе Офиса президента добавили, что в программе визита предусмотрены переговоры президента Украины Владимира Зеленского с руководством Израиля и встреча с представителями израильских деловых кругов.

Стоит отметить, что на форуме также будет присутствовать президент страны-агрессора Владимир Путин, которому в отличии от Владимира Зеленского предоставят слово с трибуны.

В сети также появилась информация о том, что в Израиле состоится встреча президентов Украины и Российской Федерации. Главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов, который дружит с пресс-секретарем лидера Кремля, утверждает, что переговоры запланированы на 23 января.

Напомним, встреча Зеленского и Путина состоится, но это пока тайна: названы место и дата.

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