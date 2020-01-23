Экс-нардеп назвал действия "Слуг народа" нарушением 

Бывший народный депутат Украины Николай Томенко рассказал о том, как "Слуги народа" становятся "слугами олигархов". Об этом он заявил в эфире телеканала НАШ.

"Ось Арахамія розповідає, що народні депутати поїхали туди (в Давос, прим. Ред) за рахунок організаторів, але ж організатори, це ж не американці чи європейці. Хто організатор Українського дому – виступали з доповіддю Косюк, наш курячий олігарх, виступали інші олігархи. Ось скажіть мені, є нормальна цивілізована країна, де за кошти олігархів приїжджали на міжнародний і гордилися тим, що вони за рахунок бюджету", - рассказывает Томенко.

Лідер партії Громадський рух «Рідна країна» Микола Томенко в ефірі телеканалу НАШ розповів про те, як Слуги народу стають «Слугами ОЛІГАРХІВ»

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Gepostet von Громадський рух Миколи Томенка «Рідна країна» am Donnerstag, 23. Januar 2020

Он считает, что это является конфликтом интересов. Также он напомнил, как президент Украины Владимир Зеленский на совещании говорил о Косюке, который получил два миллиарда дотаций и получает прибыль. По словам политика, Зеленский говорил о том, что нужно навести с ним порядки.

"Я так розумію, що порядок уже навели і він фінансує депутатів разом з іншими олігархами, тому що ви розумієте, що Український дім – це наші бізнесмени зняли приміщення і наші депутати їздять там харчуюються, щоб відбілити себе в очах громадськості", - рассказывает он.

Таким образом, считает Томенко, олигархи формируют свое депутатское лобби, чтобы потом их бизнес защищали.