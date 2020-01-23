Экс-нардеп назвал действия "Слуг народа" нарушением

Бывший народный депутат Украины Николай Томенко рассказал о том, как "Слуги народа" становятся "слугами олигархов". Об этом он заявил в эфире телеканала НАШ.

"Ось Арахамія розповідає, що народні депутати поїхали туди (в Давос, прим. Ред) за рахунок організаторів, але ж організатори, це ж не американці чи європейці. Хто організатор Українського дому – виступали з доповіддю Косюк, наш курячий олігарх, виступали інші олігархи. Ось скажіть мені, є нормальна цивілізована країна, де за кошти олігархів приїжджали на міжнародний і гордилися тим, що вони за рахунок бюджету", - рассказывает Томенко.

Он считает, что это является конфликтом интересов. Также он напомнил, как президент Украины Владимир Зеленский на совещании говорил о Косюке, который получил два миллиарда дотаций и получает прибыль. По словам политика, Зеленский говорил о том, что нужно навести с ним порядки.

"Я так розумію, що порядок уже навели і він фінансує депутатів разом з іншими олігархами, тому що ви розумієте, що Український дім – це наші бізнесмени зняли приміщення і наші депутати їздять там харчуюються, щоб відбілити себе в очах громадськості", - рассказывает он.

Таким образом, считает Томенко, олигархи формируют свое депутатское лобби, чтобы потом их бизнес защищали.