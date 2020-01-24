Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель представил проект концепции «зеленого» энергетического перехода Украины к 2050 году, который обусловлен трансформацией подходов к развитию энергетики в мире и особым вниманием к проблемам борьбы с изменением климата

Это особенно забавно, учитывая что ежегодно Украина платит 5 ярдов долларов за дизель и прочие нефтепродукты. И это, как написал мой друг, работающий над развитием крупных инфраструктурных проектов в Центральной Азии ( в Украине его первоклассные навыки никому не нужны), никого не интересует. Проще рассказывать о планах на 30 лет, когда Украина не способна сформулировать планы на два года. «Узбеки пишут программы на 2 года, мы на 30 лет! В этом и разница власти: за 2 года можно спросить? А за 30 лет?», - пишет он.

Казахи имеют конкретную инвестиционную программу и не едут в Давос. А у нас каждый год огромная делегация летит в Давос (правда в реальную программу Давоса допущены только 5 человек в этом году были, все остальное просто массовка, бегающая по улицам в рамках селфи -тура «По этим улицам ходил Билл Гейтс и я»), а Украина продолжается оставаться разрушенным коровником поражённого вирусом имитационной чумы. Несколько глупой, настолько потрясающе разрушительной. Это один из самых грандиозных примеров самоубийства в мировой истории.

Юрий Романенко, известный украинский журналист, блогер, политический обозреватель и редактор портала "Хвиля"

Напомним, большинство депутатов Верховной Рады так и не смогли ответить, конкретно за чьи средства прибыли на Международный экономический форум в швейцарском Давосе. Правда, кое-кто признается, что потратил собственные сбережения, а некоторым помогли "хорошие люди".



