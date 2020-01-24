Адвокат Виктора Януковича прокомментировал ход рассмотрения апелляции, после того как беглого экс-президента приговорили к 13 года лишения свобды, пишет Сегодня

Издание напоминает, что 24 января уже исполнился год решению Оболонского суда Киева, которым беглый экс-президент Виктор Янукович был приговорен к 13 годам лишения свободы за госизмену и ведение агрессивной войны.

Янукович тогда не согласился с вердиктом суда. Один из адвокатов экс-президента Александр Горошинский, апелляция на приговор рассматривается в суде.

"Апелляция была подана в феврале прошлого года. Могу сказать, что заседания идут в рабочем режиме. Сейчас процесс "на экваторе", исследуются материалы", – сообщил нам Горошинский.

Адковат при этом ссылается на многочисленные нарушения, которые, по его мнению, были допущены Оболонским судом. Так, генпрокурор якобы заранее знал всех судей, которые будут рассматривать дело.

Прокурор Руслан Кравченко в комментарии опроверг эти обвинения и подвердил, что дело находится в апелляционном суде.

"Он должен вынести свое решение в отношении апелляционных жалоб стороны защиты. Для того чтобы Янукович отбывал наказание, необходимо, чтобы приговор вступил в законную силу и правоохранительные органы задержали Януковича", - пояснил прокурор.

Однако не понятно, каким образом власти планируют задержать Януковича. Адвокат подвердил, что беглый президент все еще находится в России. По мнению юриста, вердикт в деле может быть поставлен в конце февраля.

"Активно работаем. Суд расписал график на февраль", – заявил адвокат.

В данное время Виктор Янукович и его старший сын Александр числятся в розыскной базе МВД.

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