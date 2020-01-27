Под вопросом и важная должность для россиян

Делегаты ПАСЕ поддержали Украину и выступили против участия российской делегации в работе Ассамблеи.

Об этом сообщил народный депутат, член украинской делегации Алексей Гончаренко в своем Телеграм-канале. По его словам, украинцев поддержали более тридцати делегатов. Они поднялись с мест в знак протеста.

Как объяснил Гончаренко, теперь в течение двух дней должен решиться вопрос законности пребывания российской делегации в ПАСЕ. Отмечается, что полномочия российской делегации были обжалованы на основании базовых принципов ПАСЕ. Депутат рассказал, что в составе российской делегации находятся люди, которые включены в санкционный список ЕС.

«Небольшая пока, но это победа!» - отметил Гончаренко.

Глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько на своей странице в Фейсбук отметила, что кроме полномочий российской делегации Украина оспорит избрание на пост вице-президента ПАСЕ россиянина Петра Толстого. Политик поблагодарила коллег из Литвы и Латвии за поддержку и то, что они подняли вопрос об обжаловании членства. Инициативу поддержали делегаты из Грузии, Польши, Швеции и Хорватии.

Отметим, что назначение российского делегата на должность вице-президента произошло автоматически. Это связано с тем, что у России одна из самых больших делегаций в ПАСЕ. Но назначение может не состояться, если во время процедуры тайного голосования он не наберет достаточное количество голосов. Как сообщила представительница Украины Мария Мезенцева, Толстой позволяет себе откровенно антисемитские заявления, которые вызвали протесты еврейских организаций. Не исключено, что это факт поможет Украине отстранить от этой важной должности россиянина.

Кстати, новым главой ПАСЕ стал бельгиец Хендрик Дамс. Его избрали на только что открывшейся зимней сессии Ассамблеи.

Напомним, что Украина одержала громкую победу во время встречи Зеленского и Путина: "Крым и Донбасс теперь...".

Как сообщала Politeka, у Зеленского внезапно раскрыли, из-за чего Украина потеряла Крым: "Наличие этого статуса...".

Также Politeka писала, что в Крыму нашли элитное "гнездышко" Путина и Медведева: скандальные кадры слили в сеть.