Народный депутат Андрей Холодов обвинил главу Государственной таможни Украины Максима Нефедова в халатности

Холодов несколько месяцев назад предоставил Нефедову информацию о его подчиненном, которого ловили на взятке. Время идет, но воз и ныне там. Об этом нардеп сообщил у себя на странице в соцсети Фейсбук, пишет Znaj.

"Я спросил его (Нефедова, - прим. ред.), может ли человек, которого дважды ловили на получении взяток и таможенных схемах с занижением стоимости импорта, сделать карьеру в Новой Таможне. Максим Нефьодов ответил мне, что, конечно же, нет. Я назвал фамилию известного таможенного схемщика и несколько фактов из его творческой биографии, а затем попросил Максима разобраться. Чтобы проверить всю информацию действительно нужно время. Прошло 2 месяца. Юрий Васильевич Савчук продолжает занимать должность и.о. начальника таможенного поста в аэропорту "Жуляны", - заявил Холодов.

Отметим, в 2013 году упомянутого Савчука задерживали со взяткой в $960 тыс. Тогда было открыто уголовное дело по статье "мошенничество в особо крупных размерах". Спустя пять лет, когда Савчук занимал должность начальника отдела таможенного оформления Киевской таможни, правоохранители схватили четырех его подчиненных - за организацию схемы массового оформления импортных автомобилей по заниженной стоимости. В СМИ писали, что "контрольную взятку" получил именно Савчук.

"Как можно договариваться о новых стандартах и больших реформах на таможне, если в мелочах - одном из сотен рутинных назначений – глава таможни не может сдержать свое слово и уволить зашкваренного таможенника? Приходится говорить публично. Власть – это ответственность за результаты. Вот так получается, что яиц принимать решения нет у Нефьодова, а репутацию такие назначения будут портить всем нам – и партии, и Президенту", - подытожил Холодов.