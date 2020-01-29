Коммунальное предприятие «Киевпастранс» угодило в громкий скандал, поскольку подозрительные компании выиграли тендеров на сотни миллионов

Об этом говорится в расследовании на сайте Bihus.info.

«Фирма, связанная с родственником начальника Дирекции по строительству “Киевпастранса” Юрия Курбаля, в 2018-2019 годах выиграла тендеры на более 323 миллиона гривен. Речь идет о компании «КП Спецавтоматика». На предприятии до 2017 года работал дядя Юрия Курбаля Виктор Рафальский. До 2019 года «КП Спецавтоматика» специализировалась на электромонтажных работах, но потом резко сменила профиль и 9 января получила лицензию на строительство железнодорожных и трамвайных путей. А уже 14 января победила в тендере на капитальный ремонт станции скоростного трамвая «Гната Юры», - говорится в сообщении.

Журналистам удалось выяснить, что компания делала закупки необходимые детали не у производителя напрямую, а через фирму-посредника «Авиа Маркетс», что существенно повысило стоимость реек, шпал и комплектов скреплений.

К примеру, у посредника скрепления стоят 1587 грн за штуку, а компания продавала их «Спецавтоматике» за 4500 грн. Накрутка почти в три раза.

Аналогичной ситуация была со шпалами и даже шурупами. На них «наваривали» чуть больше 12 тысяч за тонну.

Как сообщалось ранее, утром 29 января в Киеве, скоростной трамвай курсировал в ограниченном режиме. По данным кассиров, на станции "Гната Юры", в районе площади Победы, произошла авария.

При этом на остановках трамвая стоят толпы пассажиров.В предприятии уточнили, что задерживалось движение трамваев 1, 3, 15, 18 на ул. Жилянской в направлении площади Победы, так как в трамвай въехал автомобиль.

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