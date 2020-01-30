Нардеп от фракции «Слуга народа» влез в громкий скандал из-за хамского отношения к волонтерам

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на его страницу в Facebook.

Так, парламентарий Евгений Брагар, который является заместителем главы Комитета по свободе слова, высказался о конфликте вокруг маршрутчика, который во время поездки из Львова в Запорожье включил российский сериал, спровоцировав на себя атаку.

«Напомню, что не существует никаких законодательных ограничений по поводу демонстрации кинофильмов во время перевозок в автобусе. Демократическое решение водителя заслушать мнение большинства пассажиров привело к тому, что упомянутые дамы самостоятельно покинули автобус», - отметил он.

По его мнению, водитель не нарушал закон Украины. Тем не менее, компания перевозчик позже заявила о том, что виновника инцидента могут уволить.

После этого Брагару ответила волонтерка и основательница медбатальйона «Госпитальеры» Яна Зинкевич, сравнив действия мужчины «со временами Януковича».

«И поэтому я не просто возмущена и призываю лично заместителя председателя комитета ВРУ по вопросам свободы слова Евгения Брагар не писать заявление на гражданок Украины, которые вступались за украинский язык, потому что с его стороны это будет репрессией уровня Сталина. Потому что тогда во многих встанет вопрос, а слуга какого народа Евгений Брагар?» - поинтересовалась она.

Брагар из-за этого написал другой пост, в котором утверждает, что написал заявление в полицию на волонтерку Настьонку Конфедерат и Яну Черногуз. Как утверждает последняя, причиной подачи иска стала «дискриминация русского языка». После этого женщина назвала все происходящее бредом и маразмом.

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