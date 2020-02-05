27 тысяч человек могут потерять не только работу

Народный депутат Украины Андрей Николаенко выступил в поддержку коллективов украинских агропромышленных предприятий, вышедших в среду, 5 февраля, на акцию протеста

Об этом Николаенко сообщил у себя на странице в соцсети Фейсбук. По его словам, руководитель НАБУ Артем Сытник должен понести ответственность за "уничтожение украинских предприятий".

"Коррупционер Сытник должен уйти с НАБУ и понести ответственность - за уничтожение ведущих украинских предприятий, за диверсионную деятельность против экономического развития Украины. Я, как сопредседатель МГО «Бизнес-Варта», поддерживаю эти требования многотысячных коллективов украинских агропромышленных предприятий «Укрлендфарминг» и «Авангард», которые вышли сегодня под Раду на акцию протеста против действий НАБУ и его руководителя. Это - жест отчаяния со стороны работников! Но, если произвола коррупционера Сытника не остановить, 27 тысяч человек потеряют не только работу, но и надежду на свое будущее в Украине. Этого нельзя допустить!", - заявил Николаенко.

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