В партии ОПЗЖ обеспокоены тем, что несмотря на установление личностей, причастных к гибели и травмированию сотрудников милиции, до сих пор никто не понес ответственности

Украина обязана обеспечить объективное расследование преступлений, совершенных против правоохранителей во время протестных акций 2013–2014 годов. Об этом заявляет пресс-служба партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

Так, в политсиле напомнили о том, что в СМИ были обнародованы списки правоохранителей, пострадавших во время протестных акций с 21 ноября 2013 года по 20 февраля 2014 года, во время которых были убиты 3 украинских правоохранителя, еще 919 – ранены или травмированы. Несмотря на то, что установлены подозреваемые (Липовой, Бубенчик, Парасюк, Юскевич и другие), к уголовной ответственности никого не привлекли.

«Доступ к материалам уголовных производств ограничен. Это может свидетельствовать о том, что следователи и прокуроры, расследующие «дела Майдана», содействуют уклонению виновных от ответственности. Материалы журналистского расследования указывают на наличие признаков уголовных преступлений, предусмотренных частью третьей ст. 27, ст. 263, ст. 345, ст. 348 УК Украины (организация незаконного обращения с оружием, насилие над работниками правоохранительных органов и посягательство на их жизнь)», – заявили в партии.

В ОПЗЖ убеждены в том, что Украина, как правовое государство, должна обеспечить объективное расследование преступлений, совершенных против представителей правоохранительных органов и добиться вынесения приговора виновным.

«Депутаты от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" обратятся в ГБР с требованием начать уголовное производство по этим фактам. Уверены, что столь массовое применение силы против украинских правоохранителей, выполнявших свой долг, станет важным фактором объективной оценки событий на Майдане», – подытожили в партии.