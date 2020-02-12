Украинский политик, лидер партии «Рідна країна» Николай Томенко выразил свое мнение по поводу кадровых изменений в Офисе Президента Томенко сообщил о полном провале у себя на странице в соцсети Фейсбук, пишет Znaj. Приводим текст без ремарок: Сегодня можем утверждать, что конфетно-букетный период деятельности президента Зеленского завершился. Изменение руководителя офиса и реальная деятельность команды показала полное фиаско планов и ожиданий о новом прозрачном офисе Президента, оптимизации аппарата и расформирования Государственного управления делами, открытости в деятельности власти, уничтожение власти застройщиков в Киеве...

Напомню, что в бюджете на 2020 год на деятельность Президента предусмотрен почти миллиард гривен, на финансирование ГУДа (резиденции) почти 2.5 миллиарда гривен, на охрану Зеленского и к. 1 миллиард 300 миллионов...

Новый глава офиса Президента, который почти десять лет консультировал депутата из партии Януковича, впоследствии "мэра от Януковича" Попова и недавно лидера партии Порошенко-Кличко в деле оптимизации киевских Мафов... будет действовать как среднестатистический руководитель Администрации Президента, а Зеленский все больше напомнит среднестатистического Президента Украины в наихудшем смысле этого слова.

П.С. Если так пойдет дальше, то знаменитый сериал "Слуга народа" о народном и демократическом Президенте Голобородьке будет запрещен к просмотру в Украине.