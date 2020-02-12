Напомню, что в бюджете на 2020 год на деятельность Президента предусмотрен почти миллиард гривен, на финансирование ГУДа (резиденции) почти 2.5 миллиарда гривен, на охрану Зеленского и к. 1 миллиард 300 миллионов...
Новый глава офиса Президента, который почти десять лет консультировал депутата из партии Януковича, впоследствии "мэра от Януковича" Попова и недавно лидера партии Порошенко-Кличко в деле оптимизации киевских Мафов... будет действовать как среднестатистический руководитель Администрации Президента, а Зеленский все больше напомнит среднестатистического Президента Украины в наихудшем смысле этого слова.
П.С. Если так пойдет дальше, то знаменитый сериал "Слуга народа" о народном и демократическом Президенте Голобородьке будет запрещен к просмотру в Украине.