Добиться мира на Донбассе будет невозможно, если Владимир Зеленский и его команда продолжат теперешнюю политику

Нужны большие сдвиги для разрешения конфликта. Об этом заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук в интервью телеканалам "112 Украина", NewsOne, ZIK и "Интер".

Так, отвечая на вопрос о перспективе "нормандской встречи" в апреле, политик сообщил, что если не будет продвижений по реализации прошлых договоренностей, то оснований для такой встречи могут и не возникнуть.

"Когда вы спрашиваете, по поводу встречи в апреле, то моя точка зрения: если не будет сдвигов в реализации того, что записано в коммюнике, вряд ли появятся основания для такой встречи. Но, есть уже официальная позиция МИДа России, опубликованная буквально на днях: два месяца прошло, а ни один из пунктов коммюнике в Париже, принятых решениями глав государств, не реализован. Более того – не видно даже направленности такой реализации. Я же привел пример с нашим законом не напрасно. Зачем же вы принимаете закон об изменении только срока действия (особого статуса Донбасса, - ред.), если есть формула Штайнмайера, которую мы, извините за выражение, просто вписали в закон в виде изменения, и подали на рассмотрение. Но это не подходит", - отметил Медведчук.

При этом он сообщил, кому это не подходит.

"Это фракция "Слуга народа", г-на Зеленского. Это не подходит г-ну Зеленскому? Да, однозначно. Вывод является безальтернативным, безапелляционным. Это, действительно, команде Зеленского не подходит. Если это не подходит, то о каких встречах может идти речь? Если это не подходит, то каким образом можно достигнуть мира? Более того, на сегодняшний день я абсолютно уверен, что если не изменится политика г-на Зеленского и его команды в вопросе мирного урегулирования – мира в Украине и на Донбассе не будет. Это мое твердое убеждение и я могу его аргументировать, в том числе и теми обстоятельствами, которые я привел, отвечая на ваш вопрос", - сообщил нардеп.