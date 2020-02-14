Журналист и блогер Евгений Положий сделал прогноз на будущие президентские выборы, проанализировав связи всех украинских гарантов с олигархами

Положий прошелся по каждому из пяти прошлых президентов, а также по действующему.

«Леонид Кравчук был близок и испытывал влияние братьев Суркисов и Виктора Медведчука; Леонид Кучма по-родственному близок с Виктором Пинчуком и просто испытывал сильнейшее влияние со стороны того же Медведчука; Виктор Ющенко кумовался с Петром Порошенко и зависел от газового короля Фирташа; Виктор Янукович сначала был продуктом Рината Ахметова, а потом создал свою «семью»; Петр Порошенко – сам себе олигарх, но ближе всех к нему стоял Ахметов; Владимир Зеленский – информационный «продукт» Игоря Коломойского», – отметил Положий.

Если с властью все понятно, то ситуация с оппозицией обстоит куда загадочнее. По мнению Положия, Порошенко не может быть лидером оппозиции. Кандидата на место лидера, вокруг которого демократические и проевропейски настроенные украинские силы могли бы сплотиться во втором туре президентских выборов, "в принипе нет". При этом блогер вспомнил о Юлии Тимошенко, как все же о возможном варианте.

С противоположной стороны "лидер вышел из темноты": Положий говорит о Викторе Медведчуке, за которым стоят его деньги, деньги экс-регионалов, поддержка Кремля и лично Путина, а также немалая поддержка электората в Украине.

«После присоединения временно оккупированных территорий партия Медведчука может рассчитывать на 30–35% в парламенте, что делает Медведчука главным оппозиционером Зеленского и серьезно повышает шансы на победу в президентских выборах. Медведчуку главное – выйти во второй тур, а там помогут», – уверен блогер.

С кем Медведчуку придется конкурировать во втором туре, Положий не может дать однозначного ответа. С одной стороны есть вариант "Зеленский - Медведчук", но, как известно нынешний президент заявил, что не намерен идти на второй срок, поэтому подобный расклад маловероятен.

Есть еще вариант "Тимошенко - Медведчук": "А это вообще откуда-то из глубоких девяностых прошлого века. Но пока всё, весомых заявок больше нет!», – блогер делает вывод о том, что при любом раскладе во втором туре будет Медведчук и кто-то из его конкурентов.

«Учитывая мощь Медведчука, как бы не пришлось нижайше просить у Владимира Зеленского (Игоря Коломойского) баллотироваться повторно», – подытожил блогер.