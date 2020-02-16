Чуть не стала министром и работала в "Нафтогазе"

У заместителя главы Офиса Президента Юлии Ковалив "богатая" биография, некоторые факты которой заставляют задуматься

Экономический эксперт Юрий Атаманюк раскрыл подробности деятельности Ковалив в своем "Телеграм-канале", пишет "Znaj".

Так, по официальной биографии, Ковалив закончила Школу Кеннеди в Гарвардском университете, однако журналисты не смогли отыскать в списке выпускников имя заместителя главы ОП.

В 2007 году (в 22 года) Ковалив стала финансовым директором ООО "Газэкс-Украина" (структура российского миллиардера Виктора Вексельберга). И вот уже в 2010 году там начался то ли рейдерский захват, то ли гендиректор Демьянюк боролся за свою должности. В результате, Ковалив покинула эту компанию, которая была ликвидирована в 2012 году.

Также в 2010 году Ковалив стала сотрудником Координационного центра по внедрению экономических реформ, который работал при президенте Викторе Януковичу. С 2012 по 2014 год она занималась разработкой принципов рынка электроэнергии, продвигая либерализацию.

29 ноября 2013 года после покупки холдинга UMH Group молодой олигарх Сергей Курченко приглашает Ковалив на должность исполнительного вице-президента и члена наблюдательного совета.

Уже в 2014 году Кучеренко сбежал в Россию, компания была передана Борису Ложкину, а Ковалив начинает сотрудничать уже с ним.

10 июня 2014 года Петр Порошенко назначил Ложкина главой АП, а Ковалив стала членом Национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг. А в декабре 2014 года Порошенко делает Ковалив уже и.о. председателя этой самой комиссии.

В июне 2015 года Порошенко переводит Ковалив на пост первого заместителя министра экономического развития Абромавичуса. В Кабмине ее вектором деятельности была инвестиционная политика и реформирование корпоративного управления госпредприятий.

В марте 2016 год спикер Верховной Рады Гройсман объявляет Ковалив кандидатом в министры, однако места для нее не нашлось.

Спустя месяц Юлия становится главой Наблюдательного совета "Нафтогаза", и в ноябре 2016 года увольняется по собственному желанию из Минэкономразвития.

Ковалив проработала в "Нафтогазе" до апреля 2017 года. Но перед этим в январе 2017 года Ковалив становится председателем Офиса Национального инвестиционного совета при президенте Украины.

Уже при правлении Владимир Зеленский, в сентябре 2019 года Ковалив становится заместителем главы ОП (тогда еще Андрея Богдана).

Также следует отметить и ее маму Галину Федоровну Бондар, которая в 2005-2010 году была финансовым директором ОАО "Ивано-Франковск Газ", принадлежащего на то время Олегу Бахматюку. С 2011 года работала финансовым директором Аграрного холдинга "Авангард" (владелец Бахматюк). На данный момент на сайте "Авангарда" указан другой финансовый директор. Бахматюк был объявлен в розыск в ноябре 2019 года, а маму решили подальше спрятать от глаз следствия. Видимо Галина Бондар с Бахматюком в далеком 2014 году провернули одно дельце.