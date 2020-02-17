Чем больше ошибается команда Владимира Зеленского, тем больше в прессе активизируется оппозиция

Такой вывод был сделан после анализа генезиса сотрудничества экспертов и СМИ в украинских медиа. Об этом сообщил политолог Анатолий Урсида в своей статье.

«На наших с вами глазах на Украине происходит сращивание медийного и политического сообщества. При этом совершенно очевидно, что, к примеру, телеведущие экспертами в области политологии или энергетики не являются. Однако выставляют свое мнение как экспертное, в общем понижая уровень анализа и дискуссии в целом. К чему приведет этот процесс в недалеком будущем? К трансляции согласованного абсолютно единого массива информации с заранее предопределенным политическим подтекстом, предопределенным другими людьми и в других кабинетах, поскольку деградирующее сращенное сообщество ведучих-журналистов--политиков будет неспособно к глубокому и эффективному анализу, они будут "экспертами везде и понемножку"», – пишет Урсида.

Специалист заявил, что коллективный Запад дал добро на использование «запасной шкатулки Госдепа» – экс-регионалов и коммунистов всех мастей, которых собрал Медведчук в своей «Оппозиционной платформе – За жизнь». Именно эти политики, по мнению эксперта, сейчас активно участвуют в обозначенном «сращивании», что приведет к рокировке.

«После достижения поставленных перед Зе-командой целей, а именно полной передачи всех лакомых экономических кусков Украины под контроль Запада, действующее правительство во главе с Гончаруком станет, мягко говоря, очень непопулярным. Партия Порошенко может к власти и не прийти, а вот «оппозиционеры» имеют хорошие шансы. К тому же они достаточно эффективно оболванивают собственное население, говоря о том, что у них есть хороший план налаживания отношений с Россией и поднятия экономики», – отметил Урсида.

«Медведчук собирается поднимать из руин украинскую экономику за счет российской. Западу это более чем подходит. Во-первых, европейцы и американцы уже ставят своих украинских клевретов на самоокупаемость», – предполагает автор, отмечая, что инициативы Медведчука снимут очень важный всеевропейский политэкономический дамоклов меч, висящий над Берлином и Парижем.

«Загвоздка в том, что изначально существовали три стороны, спорившие о том, кто должен инвестировать деньги в восстановление экономики Украины: США, Россия и Евросоюз в лице Франции и Германии. Штаты сразу послали всех в пешее эротическое путешествие, дав понять, что вкладываться в Украину не намерены», – сказал политолог, а также сообщил, что условием такой политической рокировки является то, что финансирование восстановления экономики Украины ляжет на Россию, и она в этом заинтересована.