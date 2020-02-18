Стало известно, как глава налоговой службы Сергей Верланов и министр финансов Украины Оксана Маркарова отреагировали на "рокировку" в ГФС

Об этом пишет Знай.

Как известно, по решению Кабинета министров должность и.о. главы ГФС получил Сергей Солодченко, который заменил Дениса Гутенко.

В связи с этим, помощник Маркаровой и Верланова в делах "конвертационных" отправил всем конвертаторам и "своим" работникам ДФС грозное смс с инструкцией дальнейших действий. Об этом рассказал генерал майор налоговой полиции Украины Юрий Атаманюк в Telegram.

Так, 14 февраля - в день назначения нового исполняющего обязанности председателя ДФС, помощник Маркаровой и Верланова Александр Кондра сообщил "всем группам, которые работают", что начиная с 24 февраля им всем без исключения необходимо остановить работу "на некоторое время".

При этом, в смс было строго предупреждено всех, кто осмелится нарушить это предписание, что в таком случае "будет блокирование всей сетки без апелляции и возможности работать в дальнейшем".

Юрий Атаманюк пояснил, почему конвертаторам дали доработать до 24 февраля, а не остановили работу в тот же день. Дело в том, что отчетность по НДС 20-го, и эти 4 дня по всей видимости, отвели на сбор "кассы".

А эта самая касса таки немаленькая - 4 млрд грн ежемесячно. Это достаточный аргумент, чтобы рискнуть и не "затаиться" сразу, а таки собрать "доход".