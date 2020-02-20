Президента Украины Владимира Зеленского просят уволить Виталия Кличко

Соответствующая петиция появилась на сайте президента.

«Ежечасно Кличко и его «команда» разворовывают миллионы гривен!!! На незаконном строительстве так называемого пешеходно-велосипедного моста между парками «Крестообразный» и «Владимирская горка» похищены из бюджета города Киева более 500 миллионов гривен, на так называемую «реконструкцию» Киевского зоопарка – свыше 1 миллиарда гривен, реконструкцию Шулявского моста – свыше 1 миллиарда гривен на строительство участка Сырецко-Печерской линии Киевского метрополитена от станции «Сырец» на жилой массив Виноградарь – более 1,7 миллиарда гривен!!!», - пишет автор петиции Виталий Черняховский.

Также в петиции упомянули про другие проблемы города: вырубку деревьев, незаконные МАФы, сстоки и канализацию, из-за ненадлежащего состояния которых улицы города превращаются в реки после дождей.

До окончания сбора подписей осталось 87 дней. На момент написания новости петиция собрала 40 голосов. Чтобы президент рассмотрел обращение подписей должно быть 25 000.

«Требуем увольнения Кличко!!!» - подытожил автор петиции.

Отметим Зеленский обещал активистам освободить Кличко.

Gepostet von Оксана Костюкевич am Sonntag, 19. Januar 2020

Известно также, что 29 января будет суд, на котором Кличко планирует обжаловать решение кабинета министров о его отстранении с должности.

Как известно, в сентябре Кабинет министров согласовал увольнение Кличко с должности председателя КГГА. Документ был передан на рассмотрение президента, но Зеленский его пока не подписал.

Напомним, эксперт вынес суровый вердикт Кличко и Микитасю.

А еще Politeka писала, что Кличко довел до бешенства строительством Шулявского моста, это последняя капля.