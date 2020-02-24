Украина сможет обеспечивать суверенитет и территориальную целостность при условии, если будет иметь ядерную бомбу

Подобное мнение озвучил западный аналитик Андреас Умланд, передает Укринформ.

По мнению эксперта, невыполнение Будапештского меморандума и агрессия Кремля против Украины поставили под сомнение сам Договор о нераспространении ядерного оружия в мире.

"Главный месседж, который следует из всей этой истории с Будапештским меморандумом: все что вам нужно, это – бомба, а не какие-то соглашения – Договор о нераспространении ядерного оружия, Будапештский меморандум или что-то другое. Вам нужна бомба – чтобы сохранить свои суверенитет, границы и территориальную целостность", – утверждает Умланд.

Аналитик также добавил, что исследования указывают на то, что Украина "могла бы сохранить несколько тактических ракет, несколько ядерных боеголовок" после распада СССР, и это "полностью изменило бы ситуацию", говоря об агрессии со стороны России.

"Ведь в таком случае ситуация была бы следующей: Крым – это, конечно, очень привлекательно, но вы готовы рисковать Москвой ради Крыма? Учитывая ядерные боеголовки, которые Украина могла бы иметь", – продолжил он.

Подытоживая, Андреас Умланд добавил, что наличие у Кремля ядерного оружия также повлияло на то, почему она себя так свободно вела во время агрессии против Украины и почему страны цивилизованного Запаза не отреагировали должным образом.

"Вся эта история с аннексией Крыма и войной на Донбассе – это, конечно, не только о том, что Украина не имела ядерного оружия. Другая сторона этого – Россия имела и имеет ядерное оружие. Иначе Запад мог бы отреагировать так, как он это сделал в Югославии, в Ираке, в Ливии. Но он не сделал так", – резюмировал он, выступая на пресс-конференции.

Также ранее сообщалось, что российские войска не будут занимать новые позиции и не пойдут на захват серой зоны, потому что Кремлю необходимо «создать картинку» для снятия санкций перед «нормандским форматом».

Такое мнение выразил координатор группы «Информационное сопротивление», военный обозреватель Юрий Карин.

Он отметил, что задачей Путина является добиться снятия санкций и «впихнуть» ОРДЛО в Украину на своих условиях.

«Это ему нужно для создания на территории Украины слабоконтролируемого фактического анклава. Это, по планам Кремля, приведет к превращению нашей страны в федеративное государство и прекращению евроинтеграционных процессов», – отметил Карин.

Напомним, что российский юморист вслед за Галкиным смешал с грязью Путина: "Все уже в гов...".

Как сообщала Politeka, у Путина нет шансов, план по уничтожению уже готов.

Также Politeka писала, что Путин готовит новое вторжение, смертоносное оружие уже на границе