Лидер Общественного движения «Рідна країна» Николай Томенко раскритиковал новый законопроект, который касается спорта в Украине

Свое мнение по этому поводу он написал на странице в Facebook. Дальше приводим заявление политика дословно:

Здесь на фоне разговоров власти о сверхмощной поддержке массового спорта появился интересный законопроект от депутатов Слуги народа, Батькивщины и партии Медведчука (смотри законопроект – регистрационный номер 3030).

В нем предполагается установить плату за обучение в детско-спортивных школах. Первый пробный шаг к окончательному уничтожению ДСШ для простого народа депутаты, которым катастрофически не хватает депутатской зарплаты, ограничивают суммой не более 20 процентов от прожиточного минимума в месяц. Поскольку с 1 января 2020 года прожиточный минимум – 2 102 гривны, поэтому месячная оплата может быть до 420 гривен, а за год соответственно составит до 5 тысяч 40 гривен! А если в семье 2 или 3 детей?!

Оплату предлагают брать с детей от 6 до 18 лет. Еще одна изюминка – это право государственной и местной власти финансировать частные спортивные клубы. Не тайна, что нынешние руководители спорта являются лоббистами коммерческих спортклубов, которые они и их друзья основали, а сейчас хотят еще и обеспечить их финансированием за бюджетные средства.Как говорит мой знакомый, что подготовил сотни молодых и талантливых спортсменов: сначала правительства Яценюка-Гройсмана уничтожили часть детских спортивных школ передав финансирование местных бюджетов, а ныне чиновники и депутаты добьют последние детские спортивные школы введя плату с родителей!

Как автор и соавтор большинства действующих законов в поддержку физической культуры и спорта и как вице-президент НОК Украины, обращаюсь к спортивному сообщества не допустить уничтожения детского и массового спорта нынешними чиновниками и депутатами!

П.С. Вместе с тем, предлагаю чиновникам и депутатам, которые выгоняют детей на улицы, поработать дружинниками в вечерний и ночной период и ощутить непосредственно последствия своих неадекватных инициатив.