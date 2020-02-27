Нардепа от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Наталью Королевскую с позором выгнали из Львовской ОГА

Соответствующее видео было опубликовано в Facebook. (Чтобы посмотреть - проскролльте вниз)

Так, 27 февраля состоялось выездное заседание Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов во Львовской области. Среди присутствующих была и Наталия Королевская. Председательствовала на комитете нардеп от "Слуги народа" Галина Третьякова.

На заседание комитета пришли ветераны войны на Донбассе, чтобы спросить Королевскую, является ли Россия агрессором.

Далее ветераны АТО требовали от Королевской или признать Россию агрессором, или же встать и покинуть заседание комитета во Львове.

Однако депутат отказалась признать Россию агрессором. Это спровоцировало ветеранов российско-украинской войны на крики "Долой со Львова!". Также они скандировали "Чемодан-вокзал-Россия!".

Отметим, происходящее не осталось без внимания пользователей сети.

«Спасибо за активную гражданскую позицию .... каралевську - под трибунал .... власть Львова защищает коллаборационистов...», «Молодцы ребята !!!», «Коллаборантский мусор», - пишут в комментариях к видео.

Напомним, ранее Королевская разозлила украинцев своим нарядом в Верховной Рале. Так, нардеп похвасхалась фирменной рубашкой люксового бренда Louis Vuitton, минимальная стоимость которой в британских каталогах составляет 1100-1200 фунтов (почти 35 тыс. гривен).

Виїздне засідання комітету соціальної політики та захисту прав ветеранів, «медведчуківців» зустрічає місцева влада у стінах обласної ради, це Львів? Точно! Gepostet von Іван Спринський am Donnerstag, 27. Februar 2020

Напомним, Королевскую застукали за странным занятием в Раде: «пошла бы Киве помогла», видео слили в сеть.

Как сообщала Politeka, Киву с Королевской поймали на горячем, пикантное фото попало в сеть: "Какой маленький".

Также Politeka писала, что Королевскую атаковали в Донецке, собралась толпа, скандальное видео.