Сеть взоравла едкая фотожаба на скандальных депутатов "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илью Киву и Наталью Королевскую

Ее разместили Facebook-сообществе "Баба і кіт", пишет Politeka.net

На фотожабе политики стоят возле трибуны, их взгляд направлен вниз. В диалоге речь идет о довольно пикантном вопросе.

"Боже, какой маленький", - удивляется Королевская, на что Кива ей отвечает, - "Да тут просто немного холодно".

Пользователи сети не прошли мимо и мгновенно отреагировали на фотожабу не менее едкими комментариями.

"Даже на пианино не поиграть", "И это все? А разговоров то было", "Самовыдвиженец кивы примерз к трибуне", "Сейчас эта креветка станет омаром! Минутку", "А может это у Королевской", - пишут в сети.

Ранее мы писали, что скандально известный Илья Кива, который является народным депутатом от ОПЗЖ, подхватил «челлендж» Евгения Брагара и выдал не менее циничный лайфхак по оплате коммуналки.

В кулуарах Верховной Рады он озвучил «курс» неэлитных собак для расчета за газ, а также посоветовал, где гражданам взять денег, чтобы заплатить за тепло и прочие коммунальные удобства.

Так, на вопрос журналистки, сколько времени можно прожить, продав не совсем элитных немецкую овчарку, чихуахуа и пекинеса, Кива ответил, что денег от их продажи хватит месяца на три.

Однако на этом он не остановился и посоветовал ловить голубей и воробьев, продавать их в цирк, чтобы улучшить финансовое положение.

Если же с деньгами совсем туго, то нардеп рекомендует продать печень или почку и года полтора «жить безбедно». Мол, опыт не нов, так делают в Молдове, из-за чего «все села сидят без этих органов».

Напомним, скандал с перепиской Кивы и Жириновского получил продолжение: добрались даже до Путина.

Как сообщала Politeka, ветеран АТО раскрыл детали драки с Кивой в центре Киева.

Также Politeka писала, что Кива после рукоблудства в Раде кинулся искать утешения у Жириновского.