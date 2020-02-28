Започаткування ринкового обігу землі повинно відбуватися з урахуванням законних інтересів українського фермерства

Про це заявив народний депутат від «Батьківщини» Андрій Ніколаєнко, вітаючи учасників ХХX з’їзду Асоціації фермерів та приватних землевласників України.

«Батьківщини не буває без землі. Тому «Батьківщина» завжди послідовно підтримує інтереси українських фермерів, які є сіллю землі, уособленням нашої державності. Ви – велика організована сила українського суспільства, ви вмієте відстоювати свої законні права», - привітав учасників з’їзду Андрій Ніколаєнко.

Депутат наголосив: власником землі при започаткуванні її обігу має стати той, хто на ній живе та хто її обробляє. І неприпустимо дозволяти іноземним банкам безконтрольно скуповувати та володіти українською землею.

«Не можна будувати в Україні європейську модель розвитку економіки та при цьому робити виключення для ринку землі. Потрібно використовувати досвід насамперед розвинених європейських країн, що ефективно захищають інтереси селян, інвестують у розбудову інфраструктури сільських територій та сприяють розвитку фермерського класу у своїх країнах», - зауважив Ніколаєнко.