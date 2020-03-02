Скандальная экс-регионалка Елена Бондаренко разразилась новым бредом в прямом эфире украинского телевидения

В этот раз на канале "НАШ" она заявила о секретных военных базах США в Очакове Николаевской области. (Чтобы посмотреть видео – проскролльте вниз).

"Кто из вас знает о строительстве закрытой военной базе в Очакове? Никто. А вы знаете, что эта военная база у нас строится второй или третий год подряд. Она строится исключительно силами США, туда ограничен доступ государственных чиновников Украины, на собственной территории. Оцепление за километр, местное население не имеет право даже близко гулять", – заявила экс-нардеп.

По мнению Бондаренко в Очакове строится "опорный пункт" для нападения.

"С нами кто собрался воевать? Что там будут делать американские военные? Что они сейчас там делают? И почему правительство не поднимает этот вопрос?" – не могла успокоиться она.

Кроме того, скандальная экс-регионалка выкрикивала с места, что в Украине со времен президента Виктора Ющенко работают американские бактериологические лаборатории.

"В Украине за деньги министерство обороны США при Ющенко построены 15 закрытых бактериологических лабораторий, и они работают до сих пор и финансируются они министерством обороны другой страны", – рассказывала соратница беглого Януковича.

Напомним, ранее экс-регионалка Елена Бондаренко отличилась фейком об украинском среднем образовании. По ее словам, в Украине якобы умышленно «отупляют» детей, начиная с младших классов.

Напомним, скандальная подруга Януковича ошарашила внешним видом в суде: «ничто не спасет», кадры попали в сеть.

Как сообщала Politeka, соратник Януковича разразился бредом о голодных украинцах на РосТВ: позор попал на видео.

Также Politeka писала, что ботоксная Бондаренко устроила скандал в поддержку России: «Взять голыми руками».