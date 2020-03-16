Карантин, введенный через коронавирус, відразився на бизнесе. Сегодня тысячи предпринимателей сейчас ломают голову над тем, как оплачивать аренду, чем платить зарплаты персонала, или может вообще всех уволить.

Как сообщает Знай.юа, нардеп от "Слуги народа" Андрей Холодов сказал, что должна сделать власть, чтобы помочь бизнесу пережить тяжелые времена. Об этом депутат написал на своей странице в Facebook.

"Никто не ожидал такой пандемии коронавируса. Что может сделать власть? Снизить налоги для бизнеса", - констатирует Холодов.

По словам депутата, он уже подал в Комитет по вопросам налоговой политики предложения об освобождении от оплаты налогов, снижение налоговых ставок и другие льготы для бизнеса на время карантинов и экономического спада.

"Предлагаю временно:

частично отменить или снизить НДФЛ;

- отменить военный сбор;

- освободить от единого налога предпринимателей на 1 и 2 группе, снизить ставку для 3 группы.

- снизить ставку ЕСВ для тех, кто на общей системе налогообложения и 3 группы единого налога, отменить ЕСВ для 1 и 2 групп ЕН.

- снизить налог на прибыль для компаний на 25%

- освободить от земельного налога и налога не недвижимость юрлиц;

- ввести кассовой метод признания НДС-обязательств и налогового кредита", - изложил свои предложения нардеп.



Холодов отметил, что эти предложения сейчас рассматривает Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады.