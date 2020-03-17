Недавно назначенный президентом Владимиром Зеленским заместитель главы Государственного управления делами Игорь Лысый замешан в земельных скандалах

Об этом пишет журналист и блогер Алена Яхно в Facebook, передает Gazeta.ua.

"Владимир Зеленский назначил такого себе Игоря Лысого заместителем Государственного управления делами. Когда-то Игорь Лысый был директором "Артека" (как раз во время педофильного скандала). Но примечателен он не этим. До назначения в "Артек" он возглавлял "Крымскую фруктовую компанию" и взял в аренду земли крымчан из села Гришино. Но ни копейки селянам так и не заплатил, - подчеркивает Яхно. - При этом умудрился выбить у государстве 50% денежной компенсации на саженцы... Как раз то что нужно зеленой команде".