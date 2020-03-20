Новый Кабинет министров засветился в первом грандиозном коррупционном скандале

Об этом пишут Українські новини.

В вероятном сговоре с главой "Укрпочты" Игорем Смелянским, чиновники правительства решили заработать сотни миллионов гривен на "противодействии" пандемии. Анонимный источник из правительства слил в сеть проект постановления (готовится к утверждению в ходе завтрашнего заседания Кабмина), которым "Укрпочта" назначается монопольным поставщиком лекарственных препаратов, купленных через интернет-сеть. С одной стороны, правительство разрешает производителям осуществлять интернет-торговлю медицинскими препаратами, с другой обязывает заключать договоры на оказание почтовых услуг с "Укрпочтой". Другие операторы рынка не имеют права оказывать аналогичные услуги.

Директор украинского аналитического центра Александр Охрименко не удивлен тем, что в условиях пандемии коронавируса, в рядах новоназначенной центральной исполнительной власти быстро нашлись желающие хорошо погреть руки на всеобщей смертельной угрозе.

"Понятное дело, что в условиях пандемии есть желающие хорошо заработать. И в данном случае, могу предположить, что глава "Укрпочты" Смелянский обратился с личной просьбой к правительству, и эту просьбу удовлетворили. Все превосходно понимают, что такая монополия на доставку лекарств в условиях ажиотажного спроса и тотального страха людей перед эпидемией, будет приносить супердоход. И я не удивлюсь, если уже разработаны коррупционные схемы, при которых большая часть доходов "Укрпочты" будет уходить в карманы нужных посредников. Повторюсь, на лекарства в Украине сейчас очень повышенный спрос, который вырос в 4-5 раз. А в связи с проблемой купить эти лекарства, да еще и доставить их, "Укрпочта" будет зарабатывать колоссальные деньги. В итоге, руководство "Укрпочты" будет аккумулировать всю прибыль с посредниками от власти", - полагает Охрименко.

По мнению эксперта, вместо того, чтобы реально бороться с эпидемией, консолидировать бизнес и общество, представители власти хотят заработать на общей беде.

"Это – однозначно коррупционная схема, и однозначно – личная договоренность Смелянского с властью. Такие решения случайно не принимаются. Все было заранее договорено и просчитано", - резюмировал Александр Охрименко.