Нардепа от «Слуги народа» Николая Тищенко и его партнеров обвиняют в хищении более двух миллионов долларов

25 января 2019 года по Народному депутату Николаю Тищенко и его партнерам было возбуждено уголовное дело № 12019100010000521 по статье 358 часть 1 Криминального кодекса Украины — «Подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов». Об этом пишут Хроники Перманентного Кризиса в Украине.

Тищенко подал поддельные документы регистратору, были внесены незаконные изменения в Единый государственный реестр, в результате чего была парализована деятельность ТОВ «Компания Конкорд», в которой он был собственником до августа 2019 года (деятельность ресторанов).

Суть дела: в 2007 году в «Укрсоцбанке», а ныне это «Альфабанк», Коля Тищенко получил кредит в размере 329 тысяч долларов, а его партнер Владимир Ситак кредит 260 тысяч долларов. Они являются партнерами в ресторанах «Велюр», «Сейф», «Ришелье», «Апрель», «ТургенеФ», «Три вилки» и «Coin».

Поручителем по обоим договорам выступал некий Андрей Тихонов, который внес залог – нежилое помещение площадью 376 м2 на пересечении бульвара Леси Украинки и ул. Кутузова.

В ноябре 2007 года Коля Тищенко перекредитовался и взял еще 450 тысяч долларов дополнительно, отдав в залог квартиру другого партнера Геннадия Дмитреева, общей площадью 142 м2 на улице Горького, который в свою очередь тоже взял кредит в этом же банке на сумму 371 тысяча евро.

Таким образом всего было взято кредитных средств на 1,4млн долларов.

Но в 2008 году «Коля Оболонский» со своими партнерами перестал оплачивать кредит и проценты, В общей совокупности они должны были банку более 2 млн. долларов.

После, через схему перепланировки помещений и перерегистрации этих помещений, по поддельным документам, они вывели из-под залога все залоговое имущество.

В конечном итоге, Николай Тищенко вместе с подельниками кинули банк более чем на 2 млн. долларов, — а это деньги «украденные» с депозитов, которые небыли возращены вкладчикам, и выведенное залоговое имущество, которое должно было отойти банку с последующей реализацией.

Следователи полиции готовили подозрение Николаю Тищенко и его подельникам, но по инсайдерской информации, после победы Владимира Зеленского, Ермак через Кличко, попросил за Колю Начальника полиции Киева –Андрея Крищенко, после чего уголовное дело было закрыто и направлено в архив.

Сегодня при желании можно все восстановить и вручить подозрение, тем более неприкосновенности уже нет.