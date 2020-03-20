Журналист Ирина Гаврилюк рассказала о карантине в Украине и мирном плане для Донбасса депутата Верховной Рады Виктора Медведчука

Украинцы обязательно изменят свое настроение в результате пандемии. Особенно, будет рост украинской "партии мира", которая работает над мирным планом для урегулирования конфликта на Донбассе. Об этом сообщила журналист Ирина Гаврилова во время эфира телеканала "112 Украина".

Гаврилова уверена, что украинцы поймут, как живет Донбасс, после ограничений во время карантина.

«Этот кризис, эта пандемия может стать очистительной клизмой для нашего общества. Потому что все, кто усиленно «топят» за «войну до победного конца», на своей шкуре, извините, могут убедиться, как сейчас живут люди Донбасса, как они прожили 6 лет», - сказала журналист.

Гаврилова добавила, что украинцы почувствуют закрытость границ, когда люди не могли поменять деньги, купить хлеба и получить медицинскую помощь.

«Как они прожили в условиях, когда закрыты границы, когда ты не можешь поменять деньги, когда ты не можешь хлеба купить, когда у тебя нет доступа к медпомощи. И все это под крики «А ну давайте отнимем у них пенсии!» «А теперь перекроем им воду и электричество!» «Нет, мы сейчас лупанем по ним ядерной бомбой!», - уточнила она.

Журналист добавила, что в ближайшее время коронавирус пойдет на спад, но украинцы изменят свое мировоззрение.

«Думаю, этот коронавирус пойдет на спад – а он должен пойти, потому что уже в Китае наблюдается тенденция к снижению, уже какие-то противоядия вырабатывают мировые ученые. То есть, месяц-два и все-таки у нас он пойдет на спад», - прогнозирует Гаврилова.

Журналистка также сказала, что в головах украинцев будет перестройка, в результате чего они поддержат мирный план, которым занят глава политсовета "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

«Думаю, что произойдет перестройка в головах у наших людей. Думаю, что люди по-другому начнут относиться к той стратегии мира – единственно возможной – к переговорам с Донбассом, выполнению «Минских соглашений» - которую предлагает партия Медведчука», - пояснила журналист.



