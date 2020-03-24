Сегодня во время брифинга столичный глава Виталий Кличко назвал ситуацию в Киеве «контролированной». Действительно ли власть держит все под контролем, рассказал глава киевской партийной организации Общественного движения «Рідна країна» Александр Федоренко, передает Знай.юа.

«16 марта в столице зафиксировали два первых случая заболевания COVID-19. Прошла неделя. За 7 дней число больных с 2 выросло до 28 человек. После отмены регулярных рейсов аэропорты еще долгое время принимали чартеры. Киевсовет 17 марта провел заседание, на котором 95% вопросов касались земли в столице. Метро закрыли слишком поздно. До сих пор даже у медиков нет достаточного количества защитных средств. Я уже не говорю о киевлянах.»

Политик рассказал, что власть не делает всего возможного, чтобы защитить киевлян.

«Киев – очень специфический город, поскольку это не просто столица, но и место основных аэропортов и вокзала страны. Через Киев прошло множество украинцев, которые вернулись из-за границы, а дезинфекцию улиц и домов начали только недавно. Очевидно, что контроль над ситуацией потеряли давно. Количество заболевавших будет расти однозначно, но будет ли у нас «итальянский сценарий», зависит от нас – граждан и власти. Для начала, я бы дал им совет меньше говорить и хвастаться тем, чего нет, и не вывозить средства безопасности за границу. Следует увеличить интенсивность обработки помещений и улиц и желательно не давать заработать на этом «своим».»