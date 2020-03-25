Идея создания в Украине двухпалатного парламента, к реализации которой был ближе всего бывший президент Леонид Кучма, превратилась в жалкое подобие при нынешнем гаранте Владимире Зеленском
Была у большинства президентов Украины мечта - создать двухпалатный парламент. И чтобы в нем, в нижней палате рядовые депутаты дискутировали, спорили и голосовали, а в верхней палате - уважаемые и богатые сенаторы вместе с Президентом решение принимали. Ближе к этой президентской мечты был Кучма - он и Референдум по этому вопросу провел и проект Конституции предложил, отмечает лидер Общественного Движения "Рідна країна" Николай Томенко.
Ющенко продолжил его дело и уже презентовал собственный вариант Конституции, где почти слово в слово переписано идею двухпалатного парламента с нижней Палатой депутатов, которая избирается от партий и верхней - Сенатом, который избирается от регионов. У Януковича об этом речь шла, но до реального действия не дошло.
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И вот сейчас видим, что без внесения изменений в Конституцию как Ющенко и без референдума как Кучма - Зеленский создал при себе своеобразный сенат из олигархов. Он делегировал олигархов в регионы, где те имеют свой бизнес и связи, управлять Антикризисными штабами. То есть возглавить борьбу с короновирусом, помочь финансами, людьми, одним словом стать сенаторами в американской модели власти и комиссаром в большевистской.
Итак, взялись за дело, точнее за области: Ярославский с Кернесом - Харьковская; Косюк - Киевская и Черкасская; Пинчук - Днепропетровская; Веревский - Полтавская и Кировоградская; Ахметов - Ивано-Франковская, Львовская, Донецкая и Луганская; Коломойский - Запорожская; Новинский - Херсонская, ; Палка - Волынская; Ставницер - Одесская, Герега - Хмельницкая...Как на практике это выглядит, видим в Харькове. Ярославский с Кернесом управляют, а глав ОГА, которых официально Президент назначил, не только за руководителей - за людей не считают!
Так, нынешняя руководящее звено государства Зеленский-Ермак-Шефир предложило на время карантина модель феодально - олигархической Украины!
А были миллионы избирателей, которые мечтали видеть вышеупомянутых олигархов в тюрьмах, а не в статусе региональных комиссаров-сенаторов. Да что там избиратели, сам Зеленский обещал олигархов простыми налогоплательщиками сделать, а Косюка бедного за бюджетные миллиарды вообще позором публично заклеймил! А вот как оно вышло!
Потому что президенты меняются, а идеология "Деньги и власть - превыше всего" осталась неизменной.
П.С. У меня вопрос к депутатам ВР, Правительству и руководителям ОГА от Слуги Народа: вы согласились на то, чтобы олигархи, которые еще вчера служили Януковичу, Порошенко; а все времена Независимости - приватизировали, оптимизировали, выводили, вывозили и скупали ...сейчас управляли страной вместе с вашим Зеленским?!