Идея создания в Украине двухпалатного парламента, к реализации которой был ближе всего бывший президент Леонид Кучма, превратилась в жалкое подобие при нынешнем гаранте Владимире Зеленском

Была у большинства президентов Украины мечта - создать двухпалатный парламент. И чтобы в нем, в нижней палате рядовые депутаты дискутировали, спорили и голосовали, а в верхней палате - уважаемые и богатые сенаторы вместе с Президентом решение принимали. Ближе к этой президентской мечты был Кучма - он и Референдум по этому вопросу провел и проект Конституции предложил, отмечает лидер Общественного Движения "Рідна країна" Николай Томенко.

Ющенко продолжил его дело и уже презентовал собственный вариант Конституции, где почти слово в слово переписано идею двухпалатного парламента с нижней Палатой депутатов, которая избирается от партий и верхней - Сенатом, который избирается от регионов. У Януковича об этом речь шла, но до реального действия не дошло.