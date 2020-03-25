Эксперт заявила о дыре в бюджете из-за нехватки налоговых поступлений, которая последует в качестве "неприятного бонуса" к карантину

В Союзе украинских предпринимателей для ЭП сообщили, что бизнес ожидает падение квартальной выручки на 30-35%. О том, какие последствия это может иметь для столицы, рассказала эксперт партии Общественное движение «Рідна країна» Валентина Резник, пишет Znaj.ua.

«Видимо, что больше всего пострадает от карантина и малый и средний бизнес. Поступления от этих двух базисных позиций является основным денежным потоком для бюджета столицы. В развитых странах, или проще говоря, в странах, где деньги не воруют и не осваивают коррумпированные чиновники, сегодня речь идет о материальной поддержке предпринимателей. Это и налоговые и кредитные каникулы, разного рода инвестиции со стороны власти. Сейчас же помощь власти направлена только на «своих». Но самой большой проблемой сегодня для Киева является то, что в бюджет не поступит большое количество заложенных в бюджете на 2020 год средств»

Эксперт рассказала, чем может грозить нехватка налоговых поступлений.

«Дыра в бюджете будет означать легализацию среди общества поднятия цен на коммунальные услуги и проезд в транспорте. То есть власть пытается за наш счет пополнить казну, а будет ссылаться на экономический кризис, который возник в результате распространения коронавируса и изменения курса валют. Конечно, есть и другой вариант, который почти никогда не практиковали украинские руководители. Например, можно сократить зарплаты для топ-чиновников, отменить премии, сократить расходы на содержание, уменьшить автопарки. Так действуют в сложных ситуациях в развитых странах, где главный – гражданин и налогоплательщик.»

Валентина Резник рассказала, что такая ситуация уже происходила с поднятием тарифа на вывоз мусора и проезда в транспорте: «Тогда руководители Киева оправдывались увеличением цен на топливо и инфляцию и одновременно строили за бюджетные деньги пешеходный мост за почти 300 миллионов гривен. Поэтому пока я не вижу причин, почему власть не может воспользоваться карантином для поднятия цен.»