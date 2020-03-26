21 березня лідер партії Громадський рух «Рідна країна» Микола Томенко на свої сторінці у Facebook закликав партії, які представлені в парламенті, відмовитись від бюджетного фінансування на користь боротьби з коронавірусом в Україні

У четвер, 26 березня, голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко повідомив, що партія просить перенаправити всю суму бюджетного фінансування до Стабілізаційного фонду й використати для потреб медиків, які боряться з пандемією.

Як передає Знай.юа, Микола Томенко прокоментував такі дії керівництва партії:

«Щоденно очільники та речники провладних та інших парламентських партій «рвуть на собі модні маски» на телевізійних ток-шоу за бідний і незахищений від коронавірусу український народ. Це добре, але краще не словами, а грошима підтримати охорону здоров’я. Я радий, що «Слуга народу» підтримали нашу вимогу добровільно відмовитись від бюджетного фінансування й витратити кошти на боротьбу з коронавірусом в Україні. Тепер чекаємо від інших парламентських партій таких самих дій. Нагадаю, що це досить значні суми:

партія Медведчука – 42 мільйони 538.1 тисяч бюджетних гривень;

партія Тимошенко – 26 мільйонів 666.1 тисяч бюджетних гривень;

партія Порошенка – 26 мільйонів 410.95 тисяч бюджетних гривень;

партія Вакарчука – 18 мільйонів 985.15 тисяч бюджетних гривень.»

Попередньо політик також зазначав, що відмова від мільйонів бюджетних коштів, які вони зазвичай витрачають на політичну рекламу, – це своєрідна перевірка на доброчесність та здатність діяти адекватно в умовах серйозної загрози для країни.