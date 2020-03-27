В январе Микитася сняли с самолета при попытке вылета из Украины

Скандальный застройщик Максим Микитась может оказаться за решеткой уже в понедельник.

Как сообщает Знай.юа, специализированная антикоррупционная прокуратура просит суд взыскать в доход государства залог в 80 млн гривен, внесенный за бывшего депутата Верховной Рады Максима Микитася (депутатская группа "Воля народа"), которого САП и НАБУ подозревают в присвоении 82 млн госсредств во время обмена квартир для военных Национальной гвардии.

Об этом сообщил заместитель председателя САП Максим Грищук.

"Хотим взыскать залог", - сказал он.

Причину, по которой САП хочет взыскать залог в доход государства, Максим Грищук не пояснил, отметив лишь, что в пятницу, 27 марта суд вынесет решение по этому ходатайству.

И причина вскоре стала известна.

Сегодня, 27 марта, в 10:00 судья Высшего антикоррупционного суда Біцюк А.В. заслушал представление САП и НАБУ об взыскание на 80 млн залога в связи с тем, что Микитась нарушил условия залога и встречался с фигурантами дела.

Суд перенесли на понедельник, 30 марта.

Напомним, Максима Микитася в январе 2020 года сняли с самолета при попытке вылета из Украины.

В октябре 2019 апелляционная палата ВАКС взяла Микитася под стражу с альтернативой 80 млн грн залога. Такое решение суд принял по результатам рассмотрения жалобы САП. Позже за него внесли эту сумму и он вышел из СИЗО. Также на екснардепа возложили ряд обязанностей.



Как установило следствие, екснардеп и бывший президент "Укрбуда", используя подконтрольные ему строительные компании, действуя по предварительному сговору с екскомандувачем Национальной гвардии, генеральным директором компании-застройщика, частным оценщиком и другими лицами, организовал коррупционную схему с завладением недвижимостью Национальной гвардии Украины.