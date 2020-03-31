Управление инфраструктуры Николаевской ОГА отдало сразу 7 тендеров общей суммой 20 млн гривен на эксплуатационное содержание дорог фирме ООО "София Гранит"

Данным фактом заинтересовались журналисты программы "Watchdogs" на канале "Прямой". Как оказалось, учредителем, а после избрания в парламент – конечным бенефициарным собственником компании является мажоритарщик Игорь Негулевский (фракция "Слуга народа"), пишет "Обозреватель".

Таким образом после избрания Игоря Негулевского в парламент, компания "София Гранит" стала одним из фаворитов-подрядчиков строительства дорог на Николаевщине.

Помимо самого факта подозрительного роста госзаказов, журналисты программы "Watchdogs" нашли много интересного и в тендерной документации, которую компания Негулевского прилагала к своим заявкам.

В частности, они показали документ, где компания утверждает, что согласно условиям тендерной документации не будет привлекать субподрядчиков. А из другого документа, где перечислен список работников "София Гранит", выясняется, что в компании работает всего 10 людей, включая директора и главного бухгалтера.

Кроме того, ранее компания сама предоставляла справку о том, что у нее нет собственной техники, только арендованая. "Более того, исходя из данных открытых источников, "София Гранит" даже не предоставляла акты выполненных работ по предыдущим тендерам. Но рынок дорог Николаевщины им отдали и без этого", - говорится в публикации.

Негулевский является членом комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры, возглавляет подкомитет по вопросам автомобильного транспорта. "Очевидно, у парламентария появилось достаточно дополнительных рычагов влияния, чтобы в родном регионе тендеры на ремонт дорог проходили так, как ему нужно", - отмечается в материале.