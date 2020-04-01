Андрей Пальчевский отрицает то, что Международный валютный фонд требовал от Украины продажи земли

С таким заявлением журналист выступил в эфире канала «112 Украина». (Чтобы посмотретьвидео - проскролльте вниз)

«Сейчас же коалиция называется… Ее народ уже по-разному там называет, «ЗеПо», «ЗеПорохо», «ПороЗе», там, как угодно. Ну понятное дело.Как вы думаете, у бывшего руководителя страны, Порошенко, миллиард долларов есть? Конечно, есть. Так надо у него попросить его. А вместо этого они объединяются в одну коалицию, и говорят: «Давайте ребята, мы сейчас землю быстро продадим, и нам дадут деньги», - заявил он.

Пальчевский подчеркнул, что инициатива о продаже земли исходила от украинской стороны.

«Не было [условия МВФ для Украины об открытии рынка земли], я повторяю. Это миф, который разгоняют проплаченные журналисты… О том, что МВФ требовал от нас продажи земли. Это была инициатива украинской стороны. Я слышал лично от человека, который вел переговоры с МВФ. Я повторяю еще раз, никто в Международном валютном фонде не навязывал нам пункт о продаже земли. Это личная инициатива украинской стороны», - отметил Пальчевский.

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