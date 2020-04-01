Лидер партии "Рідна країна" Николай Томенко на своей странице в Facebook прокомментировал скандал с "пленками Ермака"

Об этом сообщает Знай.юа . Далее приводим слова Николая Томенко без комментариев.

Состоялся долгожданный онлайн брифинг руководителя офиса Зеленского - Ермака. Он пытался найти уважительные аргументы заказа и антигосударственности обвинений в адрес брата относительно возможной продажи государственных должностей.

Между прочим, почему Ермак назвал журналистов «пятой», а не четвертой властью, как общепринято, прочитал в инете аргументированное объяснение такого украинского варианта распределения власти: законодательная, исполнительная, судебная, Аваков и журналисты.

Теперь по порядку.

Правовая составляющая обнародования записей.

Напомню, что в свое время, наша борьба с темниками Медведчука и властной цензурой завершилась принятием ряда Законов, среди которых и норма о законности оприлюдненння общественно значимой информации, если право общественности знать эту информацию преобладает над правом собственника на ее защиту! Как автор Закона, убежден, что собрана в любой способ информация о политической коррупции является общественно значимой и журналисты или депутаты имеют полное право ее обнародовать.

Политическая составляющая.

Мировая практика обвинений в коррупции высокопоставленных чиновников, в данном случае речь идет о семье фактически вице-президента Украины, требует обязательной отставки, как минимум на время расследования обвинений.

Этнонациональная составляющая.

Ермак в своей системе аргументов употребил, как на меня недопустимый аргумент, и начал пугать украинцев настоящей фамилией и в этом контексте намеком на национальность Гео Лероса (Курехян Георг Багратович)?! Мы же не требуем забрать депутатский мандат у Абрахамии Давида Георгиевича, за то, что он бежал из Абхазии и только в 2015 году сменил грузинское гражданство на украинское или критикуем Президента Зеленского за его нелепые и порой антигосударственные действия, а не потому что он еврей...

Коррупционная составляющая.

Ермак всячески пытался перевести проверку правдивости фактов торговли государственным должностям своим братом и К., на какую-то масонскую заговор против него, Зеленского и власти в целом. Мол это произошло неслучайно, именно накануне важной сессии ВР! Я так понимаю, что по законам формальной логики теперь можно продавать государственные должности накануне важных заседаний ВР и не обнародовать информацию о властную коррупцию, чтобы не сорвать голосование?!

И напоследок у меня вопрос к Президенту:

А что там было в Вашей предвыборной программе и избирательных обещаниях о «весенней посадке властных коррупционеров» и 10 процентов обличителям хищения государственного имущества и коррупционных сделок в стране?