Украинские телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK присоединились к видеотрансляции уроков, однако в одной из частных школ Львова их запретили смотреть

Об этом сообщает пресс-служба партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

«Участие этих телеканалов крайне важно для реализации проекта, поскольку они являются самыми крупными и узнаваемыми среди тех, кто по просьбе президента Зеленского согласился пожертвовать своим эфирным временем в интересах украинских школьников и их родителей. Ведь транслировать видеоуроки не согласились ни "1+1", ни ТРК "Украина", ни СТБ, ICTV и Новый», - говорится в сообщении.

При этом утверждается, что телеканалы решили согласиться на просьбы власти, несмотря на попытки ограничить их вещание. К примеру, телеканал «112.Украина» лишили цифровой лицензии, а NewsOne отключили от кабельных сетей.

Однако, ответа на беспредел, который происходит в частной школе «Будокан» во Львове от власти так и не поступило.

«Так, директор одной из частных львовских школ – "Будокан" – прямо запретил учителям и детям смотреть трансляции, которые будут идти на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Ответом властей на такое заявление было молчание. Видимо, и. о. министра, которая, напомним, курировала конкурс детского рисунка на тему дивизии СС «Галичина», как и директор вышеуказанного учебного заведения, считает, что детям лучше быть необразованными, но "патриотичными», - подчеркивается в тексте сообщения.

В партии убеждены, что молчание власти по этому вопросу, который находится под прямым патронатом президента Украины Зеленского, напрямую указывает на ее слабость и неспособность организовать любой процесс без оглядки на позицию национал-радикалов.

«Также против трансляции уроков выступил националист из партии Порошенко Владимир Вятрович, заявив, что трансляция видеоуроков – это приучение к тому, что "капитуляция – это хорошо, а Россия – друг-союзник?". Позиция Вятровича представляет интерес для психиатров, но общая тенденция очевидна. Такой подход вполне укладывается в их политику оболванивания населения», – отметили в политсиле.

«"Оппозиционная платформа – За жизнь" заявляет, что борьба власти с инакомыслящими, независимыми журналистами и СМИ, которая изначально была аморальной и незаконной, сегодня обернулась против украинских детей, их права на получение знаний, их права на достойную жизнь. Наша партия категорически осуждает действия чиновников, ответственных за фактическое введение цезуры, запрещенной Конституцией Украины, и требует вернуть детям право свободно учиться, гражданам Украины – узнавать новости из независимых источников, а журналистам вернуть право на свободу слова», – подытожили в ОПЗЖ.