Жена экс-главы Одесской ОГА Максима Степанова в день его назначения министром здравоохранения Украины зарегистрировала в пригороде Одессы медицинскую компанию "Бестздрав"

Об этом сообщает "Думская" со ссылкой на 368.media.

По сведениям журналистов, компания будет заниматься поставками необходимых медицинских товаров в период эпидемии коронавируса.

В государственном реестре (ЕГРПОУ) содержится информация о том, что 30 марта Наталья Степанова единолично учредил в пгт Авангард Овидиопольского района ООО "Бестздрав" с уставным капиталом 1,5 млн грн. Основной вид хозяйствования - "деятельность лечебных учреждений". Также фирма намерена заниматься розничной торговлей медицинскими, ортопедическими, косметическими товарами и туалетными принадлежностями в специализированных магазинах. А еще общей медицинской практикой, специализированной медицинской практикой и уходом за больными с обеспечением проживания.

Директором фирмы значится адвокат Олег Орестович Закорчемный (он же Олег Орестович Спиженко, как оказалось) - создатель бизнес-школы для медиков в Киеве и основатель частного центра онкологии и радиохирургии "Клиника Спиженко".

Клинику основал покойный доктор медицинских наук и онколог Юрий Спиженко, который стал первым министром здравоохранения независимой Украины. Его дочь Наталья Спиженко - жена Олега Закорчемного. На сайте реестра адвокатов Украины значится, что адвокат сменил фамилию с Закорчемна на Спиженко.

На прошлых выборах в Раду Олег Спиженко безуспешно баллотировался по 91 округу в Киевской области от политсилы Анатолия Гриценко "Гражданская позиция". На сайте ЦИК указано, что он проживает в Киеве, родился в пгт Суворово Измаильского района Одесской области, является президентом адвокатского объединения "Международный совет адвокатов" (вышел из состава учредителей в октябре 2019 года).

Журналисты отмечают, что несмотря на то, что Закорчемный сменил фамилию, зарегистрировался директором под старой.