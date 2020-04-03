Экс-министр финансов Игорь Уманский, пробыв на посту три недели, был уволен, а после этого начал раздавать интервью, делать громкие заявления и "сливать" журналистам документы. Однако, как выяснили СМИ, Уманский был уволен не просто так, а за попытки вернуть в налоговую и таможню коррупционные схемы времен Януковича и Порошенко.

Об этом говорится в материале "Уманский и ко: Медиаатака для возвращения коррупционных схем" на 112.ua.

В статье говорится, что вместо решения конкретных проблем на посту министра Уманский сосредоточился на расстановке своих людей на "хлебные" должности. Так, он протянул на должности замов Олега Мельника и Светлану Воробей. А вот сместить с должностей руководителей таможни и налоговой Нефедова и Верланова у него не получилось. Кроме того, премьер Шмыгаль не простил министру провал голосования по секвестру бюджета.

"Накануне увольнения Уманский "сливает" представление на увольнение Нефедова и Верланова. Однако не публикует не менее важный документ – штатное расписание запланированных им назначений после увольнения Нефедова и Верланова. Фамилии, которые фигурируют в этом штатном расписании, идут полностью в разрез с декларируемыми планами Уманского", - говорится в статье.

В материале говорится, на должность и. о. председателя ГНС Уманский предлагал назначить Евгения Бамбизова, который, как утверждает издание "Главком", только через подконтрольные ему фирмы конвертировал более 4 млрд грн. Общая сумма покрытых им коррупционных схем достигает 45 миллиардов гривен!

На должность и.о. заместителя председателя ГНС Уманский предлагал назначить Людмилу Демченко, которая приходится кумой Нине Южаниной - "бухгалтеру" Порошенко. Людмила Демченко – начальник ГФС в г. Киеве, за 4 года пребывания на посту ни разу не выполнила план налоговых поступлений.

На должность председателя ГТС вместо Нефедова он предлагал Василия Поезда – "кассира" Клименко-Головача, а позже Насирова и Продана в таможенном направлении ГФС.

"По плану Уманского данные назначения должны были пройти быстро и безболезненно, поскольку все фигуранты путем судебных решений и задержки ликвидации ГФС и передачи полномочий, числятся в ее кадрах. Это позволяет занять должность путем перевода, без проведения каких-либо конкурсов и игнорируя действующих заместителей руководителей ГТС и ГНС, хотя и в статусе "и.о.", - говорится в материале.

Сборная "солянка" чиновников Клименко-Януковича и Насирова-Продана-Порошенко, вернувшись на должности, планировала развернуть деятельность конвертационных центров, вернуть схемы реализации безакцизного горючего и спирта, набравшие особого размаха при Порошенко и уничтожающихся при Верланове, говорится в статье.

Поэтому руководство страны решило избавиться от Уманского, резюмирует автор.