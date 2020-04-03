Задержка реформирования государственной архитектурно-строительной инспекции происходит из-за подхода к работе министра развития общин и территорий Украины Алексея Чернышова.

Об этом заявил нардеп от "Слуги народа", глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Андрей Клочко, сообщает Гордон.

Нардеп от "Слуги народа", глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Андрей Клочко заявил 2 апреля в своем Facebook о том, что Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов тормозит реформу Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ), которую инициировал президент.

"13 марта на выездном заседании правительства с участием президента Украины Владимира Зеленского было принято долгожданное решение по ликвидации крупнейшей коррупционной гидры – ГАСИ – и создании вместо нее трех новых структур. Эту реформу поддержали все без исключения члены Кабинета Министров. Однако пока создается впечатление, что кое-кто не прочь оставить все, как было. Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов с тех пор вместо того, чтобы активно заняться процессом реформирования и максимально быстро начать внедрять президентские и правительственные инициативы, наоборот, тормозит этот процесс", – написал он.

Клочко отметил, что осуждает такой подход.

"Понятно, что сейчас и Украина, и весь мир бросают все силы на борьбу с распространением коронавируса и ликвидацию его последствий. Однако это вовсе не означает, что другие процессы в государстве должны остановиться или тормозиться, потому кого-то это устраивает. Создается впечатление, что высшее должностное лицо Министерства развития общин и территорий не до конца осознало то, насколько высокие темпы работы задают президент и премьер-министр Украины, насколько активной и эффективной работы ожидает страна. Напомню, с подобным подходом мы уже имели дело, что закончилось отставками министров", – подчеркнул политик.

Народный депутат заявил, что рассчитывает на перемены в работе министра.

"Однако, несмотря ни на что, проект "Большое строительство" продолжается. Дороги, больницы и другие инфраструктурные объекты должны строиться. Об этом говорил и президент, и премьер. Поэтому я надеюсь, что министр развития общин и территорий все же поймет важность данной реформы и начнет, наконец, заниматься своими профессиональными и должностными обязанностями", – написал он.