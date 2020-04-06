Происходящее сейчас разрушение энергосектора приведет к кризису, которого в Украине еще не было

Об этом заявил экс-президент Грузии, экс-глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили, передает Обозреватель.

"Если сектор (энергетический) разрушить, если сектор уничтожить, а сейчас все к этому ведет, то реально не будет, во-первых, света и воды у обычных людей, не будет его в больницах, аппаратам искусственного дыхания не будет на чем работать. То есть ситуация очень простая", - сказал Саакашвили.

Он также отметил, что Украина не должна вновь оказаться в энергетической зависимости от России, к чему она движется сейчас, импортируя электроэнергию, что убивает отечественную энергетику.

"Я прекрасно знаю, что такое зависеть от России энергетически. Когда я стал президентом Грузии, и когда России не понравились некоторые мои шаги, в самую холодную зиму через год после того, как я поддержал, кстати, Майдан в Украине, меня хотели наказать, и в результате наказали мой народ, полностью отключили Грузию от электроэнергии, от газа. И мы еле выжили. Если бы тогда просто другие соседи нам не дали руку помощи, просто много людей бы погибло. Нельзя зависеть от России. Нельзя ни под каким соусом", - подчеркнул Саакашвили.

Ранее народный депутат Украины, председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что Андрей Герус за полгода уничтожил энергобезопасность страны, а пролоббированный им импорт российского угля и электроэнергии окончательно разрушили отечественный энергетический комплекс.

Напомним, импорт электроэнергии из России был восстановлен с 1 октября 2019 года благодаря "поправке Геруса". Это привело к проблемам в отечественной энергетической и угольной отраслях, в частности к ограничению мощностей украинских энергопредприятий и снижению уровня потребления угля отечественными ТЭС. В частности, государственный "Энергоатом" только за декабрь 2019 года получил убытки в сумме 100 млн грн из-за засилья импорта российской электроэнергии.

Как сообщалось ранее, Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по возможным злоупотреблениям главой Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Верховной Рады Андреем Герусом.