В Интернете появились новые видео-записи с участием Дениса Ермака, в которых он рассказал о конфликте с председателем Макаровского райсовета

Об этом сообщает информационный портал "Моя Киевщина" со ссылкой на Telegram-канал "д’Ермак".

Из сказанного на видео известно, что председатель Макаровского райсовета Александр Гулак незаконным путем хотел присвоить 500 га земли. С такой просьбой чиновник обратился к налоговикам, однако получил от них отказ. В ответ Александр Гулак обещал их освободить и угрожал сжечь дома.

Кроме этого, председатель Макаровского районного совета не сдержал обещания по помощи друзьям Ермака. Более того, известно, что Служба безопасности Украины в свое время вела по нему дело. Следовательно, правоохранители прослушивали чиновника и тот "наговорил на что-то серьезное". Отмечается, что впоследствии оперативники спецслужбы приехали к Гулака и продали ему диск с его записями за 40 тыс долларов.

Напомним, что в Макаровском районе первый заместитель председателя Киевского областного совета Татьяна Семенова создала волонтерский штаб, который оказывает помощь всем, кто в этом нуждается.