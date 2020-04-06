В Интернете появились новые видео-записи с участием Дениса Ермака, в которых он рассказал о конфликте с председателем Макаровского райсовета
Об этом сообщает информационный портал "Моя Киевщина" со ссылкой на Telegram-канал "д’Ермак".
Из сказанного на видео известно, что председатель Макаровского райсовета Александр Гулак незаконным путем хотел присвоить 500 га земли. С такой просьбой чиновник обратился к налоговикам, однако получил от них отказ. В ответ Александр Гулак обещал их освободить и угрожал сжечь дома.
Кроме этого, председатель Макаровского районного совета не сдержал обещания по помощи друзьям Ермака. Более того, известно, что Служба безопасности Украины в свое время вела по нему дело. Следовательно, правоохранители прослушивали чиновника и тот "наговорил на что-то серьезное". Отмечается, что впоследствии оперативники спецслужбы приехали к Гулака и продали ему диск с его записями за 40 тыс долларов.
Кравец из "Квартал 95" оконфузилась прямо на сцене, Кошевой не стерпел: полное видео
Спрос на доллар рухнул: что будет с курсом валют уже через неделю, украинцам дали точный прогноз
Пасха в Украине пройдет по-новому, власть приняла радикальное решение: что делать украинцам
Комаровский раскрыл, почему в Украине нет повального мора: «Эпидемия сильнее там, где...»
Напомним, что в Макаровском районе первый заместитель председателя Киевского областного совета Татьяна Семенова создала волонтерский штаб, который оказывает помощь всем, кто в этом нуждается.