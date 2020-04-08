Даже на пути к расформированию Государственная фискальная служба продолжает быть оплотом коррупции

7 апреля детективы НАБУ совместно с ГУ внутренней безопасности ГФС Украины задержали начальника следственного управления налоговой милиции ГФС в Киевской области Александра Чепеля на получении взятки в размере 50 тысяч долларов. Об этом сообщает NewsOne.

Согласно сообщению, чиновник требовал деньги за принятие положительного решения в уголовном производстве в пользу частной фирмы.

Следовательно, даже находясь в состоянии расформирования Государственная фискальная служба остается оплотом коррупции, а ее кадры, используя остатки полномочий, - требуют взятки.

За последний год, в Государственной фискальной службе изменились уже три руководителя, которые освобождались от должностей из-за сообщения о коррупции. Нынешний руководитель с приставкой и.о. - Солодченко Сергей Викторович, согласно сообщениям в СМИ, имеет негативную репутацию.

С одной стороны, Солодченко подлежит люстрации, которая подкреплена даже соответствующим решением Апелляционного суда. Однако его кассационная жалоба на это решение уже почти год находится в Высшем административном суде без рассмотрения.

С другой стороны, состояние Солодченко вызывают сомнения в его порядочности. В частности, тот владеет домом в пригороде Киева, а именно с. Петропавловская Борщаговка площадью 386 м кв, а цена авто жены Солодченко - Mitsubishi Pajero Wagon, указанная в декларации, значительно заниженной - 149 тыс. грн при рыночной цене в 24-29 тыс. долларов.

Напомним, после создания Государственной таможенной и Государственной налоговой службы в ведении ГФС остается только налоговая милиция, которая также подлежит ликвидации вместе с ДФС. На пути этого стоит задержка с окончательным принятием закона "О бюро финансовых расследований", который должен дать начало собственно созданию Бюро финансовых расследований - нового органа, который займет и объединит дублирующие друг друга функции в коррумпированной налоговой милиции и департаментов защиты экономики Национальной полиции и службы безопасности Украины.

Однако Верховная Рада Украины не спешит вносить этот законопроект в повестку дня.

Таким образом, ГФС во главе с Солодченко, который находится в должности менее двух месяцев, продолжает заниматься вымогательством и давлением на бизнес.