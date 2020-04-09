Наглядова рада Укрзалізниці визначилася з тимчасовим керівником та підтримала призначення Івана Юрика на посаду виконуючого обов’язки голови компанії.

Як повідомляє "Политрада", постанова про призначення нового тимчасового глави вже передана до Кабінету міністрів. Уряд повинен затвердити його кандидатуру.

Якповідомляє ″ЕП″, посилаючись на джерела в Укрзалізниці, наглядова рада розглядала на цю посаду ще дві кандидатури — директора компанії з економіки та фінансів Миколу Іванініва та колишнього керівника Південно-Західної залізниці Романа Веприцького.

Чому вирішили зупинитися на кандидатурі Івана Юрика — залишається загадкою. Втім, можна спробувати її розгадати, опираючись на деякі факти.

Юрика зачисляють до кагорти ″соросят″. Він був одним із найближчих помічників Наталії Яресько, її тінню і довіреною особою.

Короткі факти з біографії Івана Юрика

Юрик закінчив школу управління імені Д.Ф. Кеннеді, яку закінчувала і Наталія Яресько, після чого почав працювати в Інституті міжнародної економіки імені Патерсона (Вашингтон, США) у відділі, який вивчає Україну. У 2008 році закінчив Гарвардський університет.

У 2010 році, під час розгортання в Україні Фонду ЕЕGF II, Іван Юрик очолив його представництво у Києві. Погодила його призначення з американським інвестфондом Blackstoune вся та ж Наталія Яресько.

У цьому статусі Юрик пропрацював 4 роки, допомагаючи освоювати приватизаційні, земельні та інші інвестпроекти.

З 2 грудня 2014 року, коли Яресько стала міністром фінансів в уряді Яценюка, Іван Юрик став її правою рукою, зайнявши посаду керівника Служби міністра фінансів.

Він став тінню новопризначеного міністра на всіх заходах та нарадах, без візи Юрика Яресько не підписувала жодного документу.

У березні-квітні 2016 року, коли у Яресько замайоріла на горизонті посада прем’єр-міністра, Юрик був присутній як її довірена особа на переговорах з фракціями ВР. Одгнак, спроба призначити Яресько прем’єром не увінчалась успіхом, і вона покинула уряд.

Подейкують, що Яресько пропонувала Юрику виїхати з нею в Пуерто-Ріко, де з 2017 року вона стала наглядати за фіскальною системою за завданням уряду США. Однак, Юрик залишився в Україні, та не перестав представляв її інтереси.

Юрик стає заступником директора Офісу залучення і підтримки інвестицій Кабміну України.

Залишаючись на цій посаді, він з червня 2018 року стає спочатку членом Наглядової ради «Укрзалізниці», а з червня 2019 року входив до складу правління компанії.

Згідно із декларацією, Юрик отримав за 2018 рік дохід в 4 млн гривень, з яких понад 2 млн гривень — в ″Укрзалізниці″.

А тепер, пройшовшись ще раз цими фактами, можна зробити висновок, завдяки кому Юрик опинився на посаді керівника, нехай і тимчасового, Укрзалізниці.

Національний перевізник надто ласий шматок, щоб його залишили без нагляду такі акули великого бізнесу як Сорос та його вірна виконавиця Яресько.